Nog geen zekerheid voor PSV: 'Ook het management van de voetballer verwacht dat het deze window nog spannend wordt'

Het valt niet uit te sluiten dat Johan Bakayoko nog voor het verstrijken van de transferdeadline vertrekt bij PSV. De buitenspeler is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen en dat is niet onopgemerkt gebleven. Hoewel Bakayoko zeer recent nog aangaf dat hij dit seizoen speler blijft van PSV, verwacht zijn entourage nog een ‘spannend’ slot van deze maand.

Dat meldt Voetbal International woensdagavond althans. Ruim een week geleden kreeg Bakayoko van hetzelfde VI de vraag of hij dit seizoen speler blijft van PSV. Er verscheen een grote lach op zijn gezicht en het antwoord zal veel supporters hebben gerustgesteld. Bakayoko reageerde met een overtuigende ja en bij PSV gaan ze er ook vanuit dat hij blijft. “Maar in het voetbal gebeurt het niet zelden dat gemaakte plannen worden ingehaald door de actualiteit”, schrijft VI.

Bakayoko kan naar verluidt rekenen op ‘concrete’ interesse van onder meer Paris Saint-Germain, Napoli en Burnley. PSG klopte afgelopen winter al aan in Eindhoven, maar kreeg toen nul op het rekest. PSV had in de winterstop immers al afscheid genomen van Cody Gakpo en Noni Madueke. Gakpo vertrok voor een recordbedrag naar Liverpool, terwijl Chelsea liefst 38 miljoen euro betaalde voor de komst van Madueke. Bakayoko zou de volgende aanvaller kunnen worden die Eindhoven voor veel geld verlaat. “Bronnen rond de voetballer bevestigen dat steeds meer gerenommeerde clubs vanuit heel Europa informeren naar de voorwaarden om Bakayoko over te kunnen nemen”, stelt VI.

PSV is momenteel echter niet van plan mee te werken aan een transfer van de Belgisch international. Volgens VI heeft de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie een duidelijk standpunt ingenomen: niet te koop. “Maar aan die harde opstelling van PSV zit natuurlijk een grens als er zeer hoge bedragen op tafel komen”, leest het. “Grote buitenlandse clubs lijken Bakayoko nu al vast te willen leggen voordat hij nog duurder wordt of voordat ze te laat zijn.”

De Belg maakte vorige week in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz indruk met twee assists. Mocht hij de stijgende lijn in de komende wedstrijden doortrekken, dan zal PSV misschien nog moeten vrezen. “Ook het management van de voetballer verwacht dat het deze window nog spannend wordt en dat een vertrek ondanks de woorden van Bakayoko niet uit te sluiten is.”