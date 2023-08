Onafhankelijke arbitragecommissie KNVB doet uitspraak in veelbesproken Eiting-zaak

Carel Eiting (25) kan een transfer naar FC Twente vermoedelijk uit zijn hoofd zetten. De middenvelder heeft de arbitragezaak tegen FC Volendam namelijk verloren. Alle eisen van Eiting zijn van tafel geveegd door de onafhankelijke arbitragecommissie van de KNVB.

Eiting beweerde dat hij voor een afgesproken bedrag van net onder de 400.000 euro mag verkassen, maar daar wilde FC Volendam niet aan. De afspraak die gemaakt zou zijn, zou uit het contract zijn gegaan toen Het Andere Oranje het contract van Eiting verlengde met een jaar. Bovendien wilde de club veel meer geld ontvangen, omdat het bod van vier ton ver onder de marktwaarde is.

De KNVB stelt FC Volendam in het gelijk, waardoor zij vermoedelijk veel meer moeten krijgen om alsnog tot een akkoord te komen. Volgens Keje Molenaar, die tijdens de zaak namens FC Volendam de verdediging verzorgde, heeft de Franse club Bordeaux twee miljoen euro over voor de komst van de middenvelder. Dat gaan de Tukkers niet betalen, zo was zondag uit de woorden van (voormalig) technisch directeur Jan Streuer te halen.

Spanningen tussen FC Volendam en Carel Eiting nog lang niet uit de lucht: 'Belazerd en bedrogen'

De spanningen zijn ondanks deze uitspraak nog lang niet uit de lucht. Voor FC Volendam is er weliswaar ‘geen enkele reden om Eiting niet weer in de armen te sluiten en als aanvoerder in het team op te nemen’. De speler zelf lijkt daar echter niet op te zitten wachten. Eiting voelt zich naar eigen zeggen onveilig op de club en hoopt dat zijn transfer naar FC Twente er alsnog gaat komen. Dat wordt met zijn tot 2025 lopende contract zonder clausule een stuk lastiger met deze uitspraak.