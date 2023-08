Spanningen tussen FC Volendam en Carel Eiting nog lang niet uit de lucht: 'Belazerd en bedrogen'

Het huwelijk tussen FC Volendam en Carel Eiting heeft een flinke knauw gekregen. De middenvelder wil een goed eerste seizoen bij de club uit het vissersdorp bekronen met een overstap naar FC Twente. Eiting beweert dat hij voor een afgesproken bedrag van net onder de 400.000 euro mag verkassen, maar daar wil FC Volendam niet aan. Donderdagavond verschenen de Eredivisionist en speler voor de arbitragecommissie. Er lijkt echter nog altijd weinig schot in de zaak te zitten.

FC Twente zit al een paar weken achter Eiting aan en hijzelf staat open voor een overgang naar de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De middenvelder vertelde tijdens de arbitragezaak in Zeist dat hij droomt van het Nederlands elftal, maar zeker ook het spelen van Europees voetbal. Dat kan bij FC Twente en daarom hoopt hij nog voor het verstrijken van de transferdeadline zijn handtekening te zetten onder een contract in de Grolsch Veste.

Eiting meldde zich in de voorbereiding op dit seizoen al een keer af bij FC Volendam en liet ook de eerste competitiewedstrijd tegen Vitesse aan zich voorbijgaan. “Ik slaap er slecht van. Het heeft veel negatieve impact op mij en mijn familie”, wordt de middenvelder geciteerd door de NOS. Volgens advocaat Frans de Wever is Eiting ‘onterecht de boeman’. “Hij heeft zich netjes gedragen. Volendam blijft gemaakte afspraken negeren. We voelen ons belazerd en bedrogen.” Eén van die gemaakte afspraken zou zijn dat zijn cliënt na het afgelopen seizoen voor iets minder dan 400.000 euro mocht vertrekken naar een andere club.

Kamp-Eiting betoogt dat FC Volendam nu echter ‘opeens’ het maximale eruit wil halen. Volgens Keje Molenaar, die donderdagavond namens de Eredivisionist de verdediging verzorgde, heeft de Franse club Bordeaux twee miljoen euro over voor de komst van de middenvelder. De afspraken rond het bedrag van 400.000 euro zouden alleen gelden als de club een ‘exorbitant’ bedrag zou vragen. Eiting en advocaat stellen echter dat er helemaal geen aanbieding van Bordeaux ligt.

Binnen een week wordt uitsluitsel verwacht. De spanningen zijn in ieder geval nog lang niet uit de lucht. Voor FC Volendam is er ‘geen enkele reden om Eiting niet weer in de armen te sluiten en als aanvoerder in het team op te nemen’. De speler zelf lijkt daar echter niet op te zitten wachten. Eiting voelt zich naar eigen zeggen onveilig op de club en hoopt dat zijn transfer naar FC Twente er alsnog gaat komen.