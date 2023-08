Openhartige Noppert stelt zichzelf pijnlijke vraag na slecht optreden met Heerenveen

Andries Noppert had zondag de kans om zich in aanloop naar de laatste transferweek in de kijker te spelen bij andere clubs, maar heeft die mogelijkheid niet gegrepen. De Oranje-international maakte een zwakke indruk en stelde zich vervolgens na afloop van het duel kwetsbaar op: "Vandaag scoor ik ook geen pluspunten als er clubs hebben gekeken."

Na het goede WK van de boomlange doelman met Oranje in Qatar leek er voldoende interesse te gaan komen, maar niets is minder waar. Noppert (29) hoopte op een fraaie transfer, maar die lijkt er niet te komen: "Er is nog steeds geen enkele club concreet geworden. Ik kan zelf wel allerlei interessante verhaaltjes de wereld in gaan helpen, maar dat schiet ook niet op. En onbewust doet het iets met me", is Noppert eerlijk in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Je kan nog zo nuchter in het leven staan, ik ben ook niet van steen. Het zijn niet de makkelijkste weken. Ik heb ook zo mijn ambities.’’

De doelman zoekt naar verklaringen waarom er geen clubs zich in het Abe Lenstra Stadion voor hem hebben gemeld. Mogelijk speelt zijn leeftijd, Noppert is 29 jaar , een rol, maar de doelman noemt zelf een andere reden: "Misschien zijn clubs gaan twijfelen door die lange blessureperiode vorig seizoen. Misschien vinden ze me simpelweg niet interessant genoeg. Want dat kan ook de conclusie zijn hè: dat je uiteindelijk tóch niet interessant genoeg bent. En laten we eerlijk zijn: vandaag scoor ik ook geen pluspunten als er clubs hebben gekeken."

De uitblijvende interesse zou een verklaring kunnen zijn voor de mindere vorm van de doelman uit Joure, die er zondagmiddag bij alle doelpunten van Sparta Rotterdam niet sterk uitzag. Met zijn optredens komt ook zijn positie binnen het Nederlands elftal in gevaar: "Ik sta hier in het besef dat het vandaag niks was. Over de eerste tegengoal kun je nog discussiëren. De tweede goal is puur mijn fout. En die 0-3, tja, er mag sneller iemand uitstappen om het schot te blokken, en het schot gaat ook precies door iemands benen heen. Maar als ik zelf écht in vorm ben, pak ik zo’n bal. Ja, dat denk ik wel", besluit hij.