Opmerkelijke carrièreswitch voor in Nederland gehate arbiter Mateu Lahoz

Mateu Lahoz gaat niet aan de slag als scheidsrechter in Saudi-Arabië. De arbiter werd eind vorig seizoen gedwongen om in Spanje te stoppen als leidsman en had een lucratieve aanbieding uit Saudi-Arabië op zak, maar besluit om in zijn thuisland te blijven. Daar maakt hij een opmerkelijke carrièreswitch, want het komende seizoen is hij analist op tv.

Lahoz zou hebben besloten om de scheidsrechterswereld definitief te verlaten. Zowel in Saudi-Arabië als ook Spanje wil hij niets meer doen met arbitersleven. Komende week debuteert hij als analist op de Spaanse tv bij de UEFA Super Cup tussen Manchester City en Sevilla. Movistar+ wordt zijn nieuwe werkgever.

De scheidsrechter kreeg in april van scheidsrechtersbaas Luis Medina Cantalejo te horen dat hij zijn fluit moest opbergen. Eind vorig seizoen floot hij zijn laatste wedstrijd in LaLiga. Dat was de ontmoeting tussen Real Mallorca en Rayo Vallecano. De spelers vormden na afloop een erehaag voor de zichtbaar aangedane scheidsrechter.

Lahoz heeft zich vooral op het voorbije WK in Qatar niet bepaald populair gemaakt in Nederland. De leidsman floot in veler ogen inconsequent, bijvoorbeeld door Lionel Messi niet met een (tweede) gele kaart te bestraffen na een handsbal. Wel deelde de Spanjaard in het duel liefst achttien kaarten uit en trok hij, tegen het zere been van de Argentijnen, liefst tien minuten blessuretijd bij, waarna Wout Weghorst in de dying seconds de 2-2 liet aantekenen en zo een verlenging en een uiteindelijk verloren strafschoppenserie afdwong voor het Nederlands elftal. Ook in Spanje kwam er steeds minder waardering voor de manier van fluiten van Lahoz.