Opstelling PSV: Peter Bosz voert twee wijzigingen door ten opzichte van heenwedstrijd in Eindhoven

PSV hoopt zich dinsdagavond ten koste van Sturm Graz te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League. De Eindhovenaren zetten vorige week dankzij een 4-1 zege in het eigen Philips Stadion al een grote stap naar de volgende ronde. Hoewel Peter Bosz ongetwijfeld op zijn hoede zal zijn en er bij zijn spelers op zal hebben aangedrongen dat ze ondanks de marge volle bak moeten gaan, heeft hij zijn opstelling op meerdere posities gewijzigd. Isaac Babadi en Noa Lang op de bank, Ismael Saibari en Yorbe Vertessen zijn hun vervangers.

Als het huwelijk tussen PSV en Lang een succes wordt, dan betalen de Eindhovenaren maximaal 15 miljoen euro voor de aanvaller. Daarmee wordt hij in één klap de duurste aanwinst in de clubgeschiedenis. De eerste optredens van Lang in PSV-shirt smaken in ieder geval naar meer. De voormalig Ajacied bezorgde zijn nieuwe werkgever anderhalve week geleden de eerste prijs van het seizoen door de enige treffer te maken in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. In de heenwedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League was hij weliswaar niet doorslaggevend, maar afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht schoot hij zijn ploeg op fraaie wijze op voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

In de return tegen Sturm Graz verschijnt Lang niet aan de aftrap. Bosz hintte er na het duel met FC Utrecht en op de persconferentie in de aanloop naar het treffen in Oostenrijk al op dat Lang op de bank zou beginnen. De aanvaller kwam zaterdag niet helemaal ongeschonden uit de strijd en Bosz wil uiteraard geen risico met hem nemen. Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor Babadi. De jonge middenvelder behoort samen met Lang tot de smaakmakers van de eerste weken bij PSV en was vorige week tegen Sturm Graz nog de maker van de openingstreffer. In Oostenrijk zal hij moeten hopen op een invalbeurt. Babadi wordt vervangen door Saibari, terwijl Vertessen de vervanger is van Lang. Vertessen maakte tegen FC Utrecht de tweede Eindhovense treffer.

De Belg vormt samen met Luuk de Jong en Johan Bakayoko de voorhoede in Graz. Op het middenveld zien we naast Saibari de bekende namen Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Achterin houdt Bosz vast aan de vier die het in de voorgaande wedstrijden moesten doen: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Aanwinst Malik Tillman, die dit seizoen wordt gehuurd van Bayern München, is niet van de partij. Hij maakte maandagavond nog zijn opwachting bij Jong PSV.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Vertessen.

De ontmoeting tussen Sturm Graz en PSV begint om 20.30 uur. De winnaar neemt het in de play-offs op tegen Servette FC of Rangers FC.

