Oud-ploeggenoot maakt Luuk de Jong enorm compliment: 'Veruit de beste van de wereld'

Luuk de Jong was dinsdagavond met zijn schouder (of zelfs zijn rug) trefzeker namens PSV tegen Rangers FC, maar geldt toch vooral als specialist met het hoofd. Jetro Willems, die De Jong jarenlang vanaf de linkerflank bediende, denkt zelfs dat er wereldwijd geen betere kopper rondloopt dan de 32-jarige aanvalsleider van PSV.

In de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN gaat Willems, tegenwoordig uitkomend voor Heracles Almelo, in op de kwaliteiten van zijn voormalige ploeggenoot. "Ik zeg eerlijk, van alle voetballers die ik heb gezien, met het hoofd is hij wel de beste." Presentator Milan van Dongen vraagt: "Misschien wel van de wereld, of niet?", waarop Willems bevestigend antwoordt: "Ja, veruit."

Zelfs als Willems zijn voorzetten niet al te precies voor het doel slingerde, wist De Jong ze vaak alsnog tot doelpunt te promoveren: "Er waren ook gewoon slechte voorzetten en dan kwam het alsnog goed." Terugblikkend onthult Willems hét geheim achter de samenwerking met De Jong: "De key is gewoon hard (voorzetten, red.) tussen de verdediger en de keeper, bij de eerste paal, dan gaan ze er altijd in. De verste centrale (verdediger, red.) kan hem dan nooit volgen en de eerste centrale ziet je niet. En de keeper kan niet naar voren", legt Willems uit.

Willems tekende afgelopen zomer in Almelo, nadat hij vorig seizoen bij FC Groningen toch enigszins verrassend was teruggekeerd in de Eredivisie. Met de noorderlingen degradeerde hij echter, waarna hij dit seizoen met de promovendus uit Twente wél voor lijfsbehoud hoopt te zorgen. Op 4 november staat hij voor het eerst dit seizoen tégen De Jong en PSV, als Heracles de Eindhovenaren ontvangt in Almelo.