Panathinaikos weigert Nederland coëfficiënten-handje te helpen: onbegrijpelijke misser spits Sporar

Panathinaikos had Nederland woensdagavond een handje kunnen helpen in de Europese coëfficiëntenstrijd. Op bezoek bij het Portugese Braga in de play-offronde om deelname aan de Champions League kreeg de Griekse topclub bij een 1-0 achterstand een uitgelezen mogelijkheid om gelijk te maken toen aanvaller Andraz Sporar na een uur voor een leeg doel kon binnenschieten. De Sloveen schoot echter over en Braga liep tien minuten later alsnog uit naar een 2-0 voorsprong. Diep in de blessuretijd maakte Panathinaikos nog wel de 2-1.

