Panathinaikos kan Nederland niet nóg een coëfficiëntenopsteker bezorgen

Panathinaikos is er niet in geslaagd om Nederland nóg een enorme coëfficiëntenmeevaller te bezorgen. Nadat de Griekse club eerder het Franse Olympique Marseille uit de voorronde van de Europa League kegelde, lukte het niet om hetzelfde te doen over twee duels met het Portugese Sporting Braga.

In het heenduel ging de ploeg van basisklant Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld (invaller) met 2-1 onderuit in Portugal en in de return begonnen de Grieken aardig, maar omdat het lang doelpuntloos bleef, moest Panathinaikos veel risico’s gaan nemen. Voormalig PSV-aanvaller Bruma besliste het tweeluik in de counter (zie onder), door vanaf de linkerkant met de binnenkant van de voet raak te schieten: 0-1. Tot overmaat van ramp kreeg Juankar nog een rode kaart (twee keer geel) vanwege commentaar op de leiding.

Dat Sporting Braga de groepsfase van de Champions League haalt, is al een coëfficiëntendomper voor Nederland, omdat het een forse bonus oplevert voor concurrent Portugal van 0,667. Bovendien doet het dat dus ook nog eens met een overwinning door de late treffer van Bruma, wat ook nog eens 0,33 punt oplevert. Door de uitschakeling van eerder Arouca en Vitória SC lijkt nummer vijf Nederland overigens wel al uit zicht voor nummer zeven Portugal voor in elk geval dit seizoen. Frankrijk staat virtueel op de zesde plaats.

Galatasaray - Molde SK 2-1

Hakim Ziyech is dit seizoen in de Champions League te bewonderen. De spelmaker van Galatasaray moest het tweeluik met Molde SK in de play-offs van de Champions League aan zich voorbij laten gaan, maar zag hoe zijn ploeggenoten de goede uitgangspositie (2-3) over de streep trokken dinsdagavond in eigen huis.

Na de rake penalty van Mauro Icardi al na zeven minuten spelen leek het een eenvoudige avond te worden voor de Turkse ploeg, maar na de gelijkmaker van Eirik Hestad kregen de Turken het nog akelig benauwd. Veton Berisha dacht vlak voor tijd zelfs voor een verlenging te zorgen, maar de VAR zag dat hij net buitenspel stond voor hij zijn treffer maakte en keurde de goal af. In blessuretijd schoot oud-PSV'er Angelino een vrije trap raak en dus kan Ziyech zich met zijn ploeg gaan opmaken voor de groepsfase van het miljardenbal.

Doelpunt Molde, we gaan verlengen! Of nee toch niet... Buitenspel! Maar gaat een schutterend Galatasaray dit nog volhouden? Stand is 1-1. #UCL #GALMOL pic.twitter.com/B2XpsICCjW — VTBL ⚽ (@vtbl) August 29, 2023