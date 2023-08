Paris Saint-Germain kan het (nog) helemaal niet zonder Messi, Neymar en Mbappé

Paris Saint-Germain kan het nog niet zonder de grote sterren. Tijdens de competitiestart in de Ligue 1 kwam de Franse club in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Lorient (0-0). Een meer dan valse start voor de debuterende trainer Luis Enrique bij PSG, dat bijna driehonderd miljoen euro uitgaf deze transferzomer.

PSG nam deze zomer afscheid van Lionel Messi, heeft Neymar niet meer nodig en Kylian Mbappé werd na transferperikelen niet opgenomen in de selectie van Enrique. De aanvaller werd wel in het stadion gesignaleerd op de tribunes, maar slechts als toeschouwer. Hoewel hij de boodschap kreeg dat hij moest vertrekken, gaf Mbappé afgelopen week te kennen niet te willen vertrekken. De kersverse aanwinst Ousmane Dembélé zat nog niet bij de wedstrijdselectie.

Enrique drukte bij zijn debuut wel zijn stempel, want de Franse grootmacht had in eigen hand tegen Lorient ongeveer negentig procent balbezit in de openingsfase en kwam over het hele duel tot ongeveer 75% balbezit. Maar zonder de grote kanonnen voorin werd dat niet omgezet in doelpunten. Met Gonçalo Ramos (tachtig miljoen euro), Kang-in Lee (22 miljoen euro) en Marco Asensio stond er een hele nieuwe voorhoede, maar zij kwamen niet tot doelpunten.

Hetzelfde gold voor invallers Marquinhos, Fabián Ruiz, Carlos Salor en Hugo Ekitike (die ook zou mogen vertrekken). Net als Neymar en Mbappé maakten ook middenvelders Georginio Wijnaldum en Marco Verratti geen deel uit van de wedstrijdselectie. PSG zag dat Lorient nog een keer het aluminium raakte, dus mocht ondanks een veldoverwicht niet eens klagen met een gelijkspel, al keepte voormalig PSV-keeper Yvon Mvogo wel uitstekend namens de gasten. Vooralsnog kan de Franse topclub nog niet zonder alle grote sterren.