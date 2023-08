Pep Guardiola bevestigt vrees Manchester City: Kevin de Bruyne voorlopig niet inzetbaar

Manchester City-trainer Josep Guardiola kan voorlopig geen beroep doen op sterspeler Kevin de Bruyne. De middenvelder moest zich afgelopen vrijdag in de eerste competitiewedstrijd tegen Burnley noodgedwongen al vroeg in de eerste helft laten vervangen. Guardiola vertelde op de persconferentie naar aanleiding van het treffen met Sevilla in de strijd om de Europese Supercup dat de Belg de komende maanden niet inzetbaar is.

De Bruyne had in het afgelopen seizoen een enorm aandeel in het succes van Manchester City. De ploeg van trainer Guardiola won voor het eerst in de clubgeschiedenis de ‘treble’. Naast de landstitel en de FA Cup werd ook de Champions League in de wacht gesleept. Een belangrijke rol was er dus weggelegd voor De Bruyne. De middenvelder was in 49 wedstrijden in alle competities goed voor tien doelpunten en liefst 31 assists. In de tweede halve finale tegen Real Madrid - die Manchester City met 4-0 won - stond De Bruyne twee keer aan de basis van een treffer.

Het seizoen eindigde voor de Belg desondanks met een serieuze kater. De middenvelder moest zich in de Champions League-finale tegen Internazionale al na 36 minuten laten vervangen. Het was niet voor het eerst in zijn loopbaan dat hij in een belangrijke wedstrijd noodgedwongen gewisseld moest worden. Twee jaar eerder liep De Bruyne in de Champions League-finale tegen Chelsea (1-0 verlies) ook al een blessure op. De fysieke ongemakken blijven de 32-jarige Belg dus achtervolgen. Hij viel afgelopen vrijdag tegen Burnley al na 23 minuten uit met een hamstringblessure. Die houdt hem naar verluidt vier maanden aan de kant.

Guardiola vertelde daags voor de finale van de Europese Supercup tegen Sevilla dat er nog een besluit moet worden genomen of De Bruyne onder het mes gaat, maar dat hij hem zeker ‘een paar maanden’ kwijt is. Een flinke tik voor Manchester City en Guardiola, die in de persoon van Ilkay Gündogan al een belangrijke middenvelder zagen vertrekken. Rodri, een andere middenvelder van Manchester City, sprak zich dinsdagmiddag uit over De Bruyne. “Hij is één van de belangrijkste spelers van de club. Natuurlijk gaan we hem heel erg missen. We zullen hem proberen te steunen op dit slechte moment. Ik zag hem laatst en hij was positief.”