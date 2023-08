Pepi op schot in geheim oefenduel PSV, Bosz experimenteert met Schouten

PSV heeft woensdag in een geheim een oefenduel afgewerkt tegen de beloften van het Franse AS Monaco. Op De Herdgang won het elftal van Peter Bosz mede dankzij een hattrick van Ricardo Pepi met 4-1. Jerdy Schouten speelde op een voor hem ongewone positie.

Uiteraard kwamen de basisspelers die dinsdag in Schotland gelijkspeelden tegen Rangers FC (2-2) niet in actie. Een aantal invallers - waaronder dus Schouten - deed dat wél, net als onder meer reservedoelman Joël Drommel en aanvaller Anwar El Ghazi, die na één seizoen alweer uit Eindhoven zou mogen vertrekken. Pepi maakte echter het meeste indruk, hij scoorde drie keer. De andere Eindhovense treffer kwam op de naam van Isaac Babadi.

Zomeraanwinst Jerdy Schouten vormde tegen de Monegasken het centrale verdedigingsduo met de jonge Belg Matteo Dams. Bosz testte de van Bologna overgekomen middenvelder op die positie met het oog op de return tegen Rangers, volgende week in Eindhoven. Door de blessure van Armando Obispo heeft Bosz op die positie alleen André Ramalho en Olivier Boscagli tot zijn beschikking, Jordan Teze kan ook in het centrum uit de voeten maar fungeert in de eerste weken onder Bosz als rechtsback.

Overigens is het in de verdediging posteren van Schouten mogelijk een tijdelijke noodgreep. De oud-speler van Excelsior is in principe gehaald als vervanger van Ibrahim Sangaré, maar de Ivoriaan is vooralsnog niet verkocht. Bovendien hoopt PSV de selectie voor het sluiten van de markt nog uit te breiden met een extra stopper. Jarrad Branthwaite, vorig seizoen al gehuurd van Everton, is naar verluidt in beeld om definitief naar Eindhoven te verkassen.