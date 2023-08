Peter Bosz houdt bij PSV vertrouwen in de ploeg die Feyenoord de baas was

PSV-trainer Peter Bosz ziet geen reden om zijn basisploeg voor de eerste ontmoeting met Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League te wijzigen. De nieuwe hoofdtrainer van de Eindhovenaren kiest dinsdagavond voor dezelfde elf als in de wedstrijd tegen Feyenoord in de strijd om Johan Cruijff Schaal (1-0 winst). Dat betekent dat Luuk de Jong wederom de voorkeur krijgt in de punt van de aanval. Ricardo Pepi moet opnieuw genoegen nemen met een reserverol.

Hoewel Pepi er niet in slaagde FC Groningen te behouden voor de Eredivisie, kon hij terugkijken op een geslaagd debuutseizoen in Nederland. De Amerikaan speelde zich met onder andere zijn neusje voor het doel in de kijker van onder meer Feyenoord en PSV. De Rotterdammers leken in eerste instantie de beste papieren te hebben, maar Pepi koos uiteindelijk voor PSV. De Eindhovenaren tastten weliswaar aardig in de buidel voor de komst van de centrumspits, maar hij moet vooralsnog De Jong voor zich dulden. De aanvoerder krijgt voorlopig het vertrouwen van Bosz.

Johan Bakayoko en Noa Lang, die tegen Feyenoord de winnende maakte, moeten De Jong in stelling zien te brengen. Op het middenveld krijgt Iscaac Bababi wederom het vertrouwen van Bosz. De achttienjarige middenvelder maakte een goede indruk in de voorbereiding en blonk ook uit in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Bababi wordt op het middenveld vergezeld door Joey Veerman en Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan leek deze zomer van club te gaan wisselen, maar Bosz vertelde in aanloop naar het duel met Sturm Graz te hopen dat de middenvelder in Eindhoven blijft. Achterin blijft het wachten op nieuwe namen, waardoor Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt ook dinsdagavond de achterste linie vormen. Walter Benítez staat uiteraard onder de lat.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

De heenwedstrijd tussen PSV en Sturm Graz begint om 20.30 uur. De winnaar van dit tweeluik speelt in de play-offs voor de Champions League tegen de winnaar van Rangers FC - Servette.