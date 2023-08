Isaac Babadi speelde zaterdag pas zijn eerste officiële wedstrijd in het profvoetbal, maar dat was niet te merken. De jonge aanvallende middenvelder van PSV maakte een goede indruk in De Kuip tegen Feyenoord. Na afloop ging Peter Bosz op de persconferentie in op het optreden van Babadi.

YouTube: Bosz: 'Ik vroeg aan hem, heb je ooit in De Kuip gespeeld?'