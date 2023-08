Premier League maakt kennis met Onana: 'Ben jij Xavi in vermomming?'

Manchester United nam deze zomer na twaalf jaar afscheid van eerste doelman David de Gea. Ondanks een cijfermatig prima seizoen moest de Spanjaard plaatsmaken voor André Onana, die met zijn meevoetballende kwaliteiten voldoet aan het plaatje dat Erik ten Hag voor ogen heeft. Tijdens het uitduel met Tottenham Hotspur van zaterdagavond liet de oud-keeper van Ajax zien wat hij in zijn mars heeft. Zo'n tien meter voor de middellijn(!) opende hij fantastisch op de vijftig meter verderop vrijstaande Alejandro Garnacho. Fanaccount TheUnitedStand vraagt zich op X, voorheen Twitter, grappend af of de Kameroenese keeper toevallig Barcelona-trainer Xavi in vermomming is.