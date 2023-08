Programma play-offs Europees voetbal: wanneer en hoe laat komen PSV, Ajax, AZ en FC Twente in actie?

Het valt ook na deze week niet uit te sluiten dat Nederland dit seizoen met vijf ploegen actief is in Europa. Feyenoord is uiteraard al zeker van deelname aan de Champions League, het podium waarop ook PSV hoopt te acteren. Ajax wil zich kwalificeren voor de Europa League, terwijl AZ en FC Twente de komende weken strijden om een startbewijs voor de UEFA Conference League. FCUpdate.nl zet het programma voor de play-offs op een rijtje.

PSV is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren legden twee weken geleden dankzij een 1-0 overwinning op Feyenoord beslag op de Johan Cruijff Schaal en verzekerden zich deze week ten koste van Sturm Graz van een plek in de play-offs voor de Champions League. Daarin moeten ze zien af te rekenen met Rangers FC, dat vorig jaar nog te sterk was voor PSV. De ploeg van trainer Peter Bosz begint met een uitwedstrijd.

PSV in de play-offs voor de Champions League

Dinsdag 22 augustus, 21.00 uur: Rangers FC - PSV

Woensdag 30 augustus, 21.00 uur: PSV - Rangers FC

Ajax is voor het eerst sinds 2018 niet actief in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Amsterdammers moesten vorig seizoen genoegen nemen met de derde plaats in de Eredivisie en zijn daardoor veroordeeld tot het spelen van de play-offs voor de Europa League. De tegenstander daarin is Ludogorets uit Bulgarije. Ook de formatie van coach Maurice Steijn begint met een uitwedstrijd.

Ajax in de play-offs voor de Europa League

Donderdag 24 augustus, 20.00 uur: Ludogorets - Ajax

Donderdag 31 augustus, 20.00 uur: Ajax - Ludogorets

AZ en FC Twente verzekerden zich donderdagavond van een ticket voor de play-offs voor de UEFA Conference League. AZ moet zich ten koste van het Noorse SK Brann zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi. FC Twente heeft met Fenerbahçe als tegenstander een zwaar tweeluik voor de boeg. De tijdstippen zijn nog niet bevestigd door de UEFA, maar als we de clubsite van FC Twente moeten geloven, dan beginnen beide wedstrijden tegen de Turkse grootmacht om 19.00 uur.

AZ en FC Twente in de play-offs voor de UEFA Conference League

Donderdag 24 augustus: Fenerbahçe - FC Twente (19.00 uur), AZ - SK Brann (tijdstip N.t.b.)

Donderdag 31 augustus: FC Twente - Fenerbahçe (19.00 uur), SK Brann - AZ (tijdstip N.t.b.)