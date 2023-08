Promes beschuldigt Nederland van verraad in vernietigende rap

Quincy Promes heeft zeer recent een nieuwe muziek- en videoclip gelanceerd. Daarin haalt de 31-jarige aanvaller van Spartak Moskou, geboren en opgegroeid in Amsterdam, genadeloos hard uit naar Nederland.

Promes bracht afgelopen week op YouTube zijn nieuwste track ‘Worst Day’ uit. Daarin rapt de 50-voudig international van het Nederlands elftal onder meer over de rumoerige tijd die hij in zijn privéleven achter de rug heeft. Promes werd in juni van dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf vanwege het steken van zijn neef op een familiefeest. Bovendien wordt hij nog steeds vervolgd voor de invoer van ruim 1300 kilo aan cocaïne.

Artikel gaat verder onder video

Dat Promes nog niet achter slot en grendel zit, komt doordat hij in hoger beroep is gegaan tegen het vonnis dat in juni werd gewezen door de Rechtbank Amsterdam. Daardoor is van een onherroepelijk vonnis nog geen sprake en dient Nederland vooralsnog geen verzoek om uitlevering in bij Rusland. Mocht Promes erin slagen het Russische staatsburgerschap te verkrijgen, dan is hij spekkoper: Rusland levert geen eigen staatsburgers uit, waardoor Promes zijn gevangenisstraf kan ontlopen zolang hij het Oost-Europese land niet verlaat.

In de track die Promes afgelopen week uitbracht, toont hij meteen zijn waardering voor Rusland. De videoclip opent met beelden van Promes die door de straten van de Russische hoofdstad Moskou rent. Hij gaat een kerk binnen, waar hem wordt verteld dat hij ‘hier veilig is’.

Daarna haalt Promes genadeloos hard uit naar Nederland: hij spreekt van ‘een country die hem wil verraden’. Daarbij is het duidelijk dat hij het over Nederland heeft, aangezien hij eraan toevoegt dat het gaat om hetzelfde land waar hij met rugnummer elf speelde. Promes speelde 50 interlands voor Oranje (7 doelpunten), meestal met het rugnummer 11.