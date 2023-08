PSV draait het binnen no time om in Oostenrijk, Luuk de Jong maakt indruk: 'Ik denk niet dat er een speler is die beter...'

PSV is dinsdagavond niet lang onder de indruk geweest van de 'storm' van Sturm Graz. De Oostenrijkers openden na 26 minuten de score en leken de Eindhovenaren in de tang te hebben, maar doelpunten van Joey Veerman en Luuk de Jong hebben de situatie weer volledig omgedraaid. Niets lijkt een Eindhovens startbewijs voor de play-offs voor de Champions League nog in de weg te zitten. Het doelpunt van De Jong, waarmee hij zijn ploeg voor het eerst in Graz op voorsprong zette, heeft veel indruk gemaakt.

PSV heeft de zaken zodoende uitstekend op orde in Graz. Daar leek het na het eerste half uur zeker niet op. PSV speelde slordig en kwam na 26 minuten zeker niet onverdiend op een 1-0 achterstand. De ploeg van Peter Bosz bleek echter niet onder de indruk van de tegentreffer en trok dankzij een bekeken schuiver van Veerman de stand een paar minuten later alweer gelijk. PSV drukte vervolgens door en kwam via een schitterende kopbal van De Jong zelfs nog voor het rustsignaal op voorsprong. De Jong was vorige week in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz al tweemaal trefzeker. Met zijn treffer in Graz staat zijn totaal in Europa namens PSV inmiddels op zeventien. Clublegende Willy van der Kuijlen is de enige die nóg vaker wist te scoren in Europees verband.

