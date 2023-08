PSV-fans eensgezind over zwakke schakel: 'Pijnlijk om hem te zien spelen'

PSV heeft een lastige eerste helft op bezoek bij Rangers FC in de play-offs van de Champions League. Hoewel de ploeg van Peter Bosz het meeste balbezit had op Ibrox, kwam het niet tot hele grote kansen. Dat was mede omdat het de thuisclub aardig lukte om Joey Veerman lam te leggen. Ramalho was in de ogen van de meeste PSV-fans veruit de zwakste schakel in het elftal van de Eindhovenaren, die vlak voor de pauze op achterstand kwamen. Zijn twee blunders hadden ook anders kunnen aflopen, concludeert men op X, voorheen Twitter. En dus moet PSV op zoek naar een vervanger voor de Braziliaan, is de opinie. Ook Ibrahim Sangaré was ongelukkig bij onder meer de tegentreffer.

Zes PSV-spelers hebben tot nu toe de bal vaker aangeraakt dan Joey Veerman. Lukt Rangers best aardig om de spelmaker te ontregelen — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) August 22, 2023

Joey Veerman, you are a joy. — Jack Fawcett (@JFAnalysis) August 22, 2023

Veerman broke the ankles of Dessers lol pic.twitter.com/1PSvAKYmtI — Dino 🇳🇱 (@PepsiEra) August 22, 2023

PSV zichzelf (nog) niet. Géén onnodige lange ballen, zegt Bosz. Maar zelfs Veerman bezondigt zich eraan. — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) August 22, 2023

Onbegrijpelijk dat PSV zichzelf niet met een centrale verdediger versterkt heeft. Ramalho is het niet. #ranpsv — Niek Dubois (@kloplife) August 22, 2023

#Ramalho zwak en te grote waffel. — Monique (@MoniqueEsprit) August 22, 2023

En weer Ramalho schutterende #RANPSV — WJ (@WJisthename) August 22, 2023

Schandalig dit, Ramalho kan ons zomaar CL kosten. 2 gruwelijke fouten in maar 35 minuten… — Bram (@BramPol_) August 22, 2023

Pijnlijk om Ramalho zo te zien spelen. Lijkt echt niet meer op de speler waarvan ik onder Schmidt van kon genieten. — Berry Vossen (@LeBerry86) August 22, 2023

PSV maakt aan de bal vooralsnog een betere indruk dan Rangers en heeft ook veel meer balbezit, maar tot echt grote kansen leidt het nog niet. Aan de andere kant van het veld heeft Benitez ook niet veel te doen gehad. Na 40 minuten nog 0-0. #ranpsv — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 22, 2023

Heel verrassend dat Sangare zoiets inleidt. Had net zo goed Ramalho kunnen zijn natuurlijk. — Mark van Rijswijk (@markvanrijswijk) August 22, 2023

Waarom niemand nog die clausule gelicht heeft 😂😂



Maar hij is zo goed he, koning balverlies. #Sangare — LangeToepie (@LangeToepie) August 22, 2023

Niet zijn schuld deze tegengoal, maar ik zit me al wel vijf minuten af te vragen wat André Ramalho in zijn hoofd had toen hij deze loopactie maakte #ranpsv pic.twitter.com/xhhlcDEXMz — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) August 22, 2023