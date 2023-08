PSV heeft ook Sergiño Dest binnen; Fabrizio Romano meldt details uit contract

Sergiño Dest verdedigt de rest van dit seizoen de clubkleuren van PSV. De rechtervleugelverdediger wordt op huurbasis overgenomen van FC Barcelona. Dat nieuws werd maandagochtend door beide clubs naar buiten gebracht. Fabrizio Romano kwam meteen met meer details uit het contract van Dest.

PSV huurt Dest namelijk voor een seizoen van de Catalanen. De Eindhovenaren nemen daarbij vijftig procent van zijn salaris over. PSV en Barcelona maakten ook wat bekend over een optie tot koop. Volgens Romano kan PSV de aanwinst over een jaar voor tien miljoen euro definitief overnemen. Barcelona laat op zijn beurt weten dat er ook een doorverkooppercentage is bij een mogelijke transfer in de toekomst.

Dest kreeg op zijn beurt meteen een goed gevoel in de gesprekken met PSV. "PSV was elke dag met me bezig en dat gaf me een goed gevoel. Daarnaast denk ik dat de speelstijl van Bosz enorm bij me past. Ik keer terug naar Nederland als hetzelfde type voetballer, maar met veel meer ervaring en hopelijk ook een hoger rendement. Ik kan niet wachten op mijn debuut", vertelt Dest op de website van zijn nieuwe club.

De 22-jarige Dest stond de afgelopen drie seizoenen onder contract bij Barcelona. Die club nam hem in de zomer van 2020 voor 21 miljoen euro over van Ajax. Dest speelde uiteindelijk 72 wedstrijden voor de grootmacht uit Catalonië. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan AC Milan, maar dat werd geen succes. De 26-voudig international van de Verenigde Staten speelde eerder 38 wedstrijden in het shirt van Ajax.