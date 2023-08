"PSV knokt zich twee keer terug van achterstand en moet klus tegen Rangers in Eindhoven klaren"

PSV is er dinsdagavond niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Rangers. De ploeg van trainer Peter Bosz moest op Ibrox genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Dat was vorig jaar ook het geval toen de Eindhovenaren een bezoekje brachten aan Schotland. Nu knokte PSV zich twee keer terug van een achterstand.

Bosz kreeg voor de wedstrijd al goed nieuws binnen zijn selectie. Noa Lang was fit genoeg om te starten op bezoek in Schotland en hij kreeg aan de linkerkant gezelschap van Sergiño Dest. Hij werd maandag overgenomen van FC Barcelona en kon de geblesseerde Patrick van Aanholt meteen vervangen als linksback. Aan de zijde van Rangers was er een basisplaats voor een oude bekende. Cyriel Dessers verscheen aan de aftrap. Danilo en Sam Lammers moesten genoegen nemen met een plekje op de bank.

Artikel gaat verder onder video

PSV begon uitstekend en Lang liet meteen zien dat hij weer helemaal fit is. De aanvaller nam het doel van Rangers onder vuur van afstand en bezorgde Jack Butland de nodige problemen. Hij wist echter net te voorkomen dat Luuk de Jong de rebound binnen kon werken. De bezoekers uit Eindhoven bleven de betere ploeg en kregen steeds meer balbezit. Dat zorgde voor wat dreiging via met name Johan Bakayoko. De handige vleugelspeler probeerde het twee keer met een schot van ver, maar had zijn vizier niet op scherp staan.

Aan de overkant had Walter Benítez een rustige eerste helft. Hij hoefde alleen even in actie te komen toen Abdallah Sima na een snelle counter en schot loste. Ondanks het overwicht leek PSV genoegen te moeten nemen met een 0-0 ruststand. Daar stak Rangers echter een stokje voor. Ibrahim Sangaré klungelde op eigen helft en verspeelde de bal aan Dessers, die vrijwel de gehele eerste helft onzichtbaar was. De spits legde uitstekend terug op Sima, die de bal met een geweldig schot in de kruising schoot: 1-0.

Na de thee was het maar goed dat Benítez wakker was namens PSV. De doelman voorkwam van James Tavernier heel snel in de tweede helft voor de 2-0 kon zorgen. Daarna was het de beurt aan PSV om de jacht op de gelijkmaker te openen. Dat lukte via Sangaré, die zijn grote fout uit de eerste helft goed kon maken. Daar had hij wel de hulp van Ismael Saibari voor nodig. De Belg zorgde er met een schitterend overstapje voor dat Sangaré de bal van zo'n tien meter vrij in kon schieten. Hij liet Butland kansloos: 1-1.

In de slotfase ging PSV vervolgens op jacht naar de overwinning. Rangers leek niet in staat om zelf nog voor gevaar te zorgen, maar bleef loeren op de counter. Dat leverde uit het niets de voorsprong op. Andermaal was Dessers verantwoordelijk voor de assist, dit keer schoof invaller Rabbi Matondo de bal hard binnen. Lang kon Rangers niet van die voorsprong genieten. Twee minuten later knikte De Jong met een beetje geluk raak na een goede hoekschop van Bakayoko. Hij gaf daarmee ook zijn twee assist.

PSV ging vervolgens in de absolute slotfase nog op zoek naar de zege, maar grote kansen bleven uit. Rangers bracht met Lammers en Danilo nog wel twee verse aanvallers binnen de lijnen bracht. Dat resulteerde in kansen voor beide ex-Eredivisionisten. Benítez voorkwam een treffer van Lammers, Danilo kreeg de rebound niet binnen de palen. Net als vorig seizoen eindigde de eerste wedstrijd tussen beide ploegen dus in 2-2. Volgende week woensdag (21.00 uur) is de allesbeslissende return in het Philips Stadion.