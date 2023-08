PSV maakt serieus werk van Jerdy Schouten en weet welk bedrag het minimaal moet bieden

PSV gaat serieus werk maken van Jerdy Schouten. Nadat FCUpdate-journalist Mounir Boualin als eerste melding maakte van de serieuze interesse, bevestigt ook Gianluca di Marzio de informatie. De Eindhovenaren willen AC Milan aftroeven in de strijd om de middenvelder en kwamen deze week met een ‘mega-bod’.

Evenals Boualin, meldden ook diverse Italiaanse media al eerder dat PSV een bod van pakweg twaalf miljoen euro heeft uitgebracht op Schouten. De Eindhovenaren zouden zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de speler van Bologna, die dolgraag naar PSV wil verkassen. Ook in Italië staat hij er goed op, want Milan wil zo’n twintig miljoen euro neerleggen voor de middenvelder. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat 'enorm veel clubs' geïnteresseerd zijn in Schouten. De PSV-watcher noemt onder meer het Engelse Nottingham Forest als kandidaat.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is PSV dus concreet geworden en maakt het serieus werk van de oud-speler van Excelsior. Opvallend is dat Schouten tijdens de bekerwedstrijd tegen Cesena van vrijdagavond niet is opgenomen in de basiself. De verdedigend ingestelde middenvelder moet genoegen nemen met een plekje op de bank, en dat heeft alles te maken met de onderhandelingen met PSV.

De grote verrassingen in de Eredivisie: ‘Hakim Ziyech naar PSV!’ FCUpdate Podcast

Schouten vertrok vier jaar geleden naar Bologna en speelde inmiddels ruim honderd wedstrijden voor die club. De Italianen verlangen naar verluidt een bedrag van twintig miljoen euro, waar PSV voor nu dus nog best wel wat vanaf ligt. Ook VfL Wolfsburg-middenvelder Aster Vranckx is nog altijd in beeld bij de Eindhovenaren.