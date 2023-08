'PSV moet lijntje uitgooien naar Van de Beek, Götze en Trésor'

Wie moet Xavi Simons opvolgen bij PSV? De vraag blijft rondwaren, nu Charles De Ketelaere en Arsen Zakharyan zijn afgevallen als opties. In de FCUpdate Podcast wordt de kwestie besproken door presentator Mounir Boualin, hoofdredacteur Dominic Mostert en FootballTransfers-redacteur Imre Himmelbauer.

In het gesprek worden enkele opties genoemd. Dominic schuift drie kandidaten naar voren: Donny van de Beek, Mario Götze en Mike Trésor. De eerste twee spelers hebben een verleden met Peter Bosz; de laatste zag woensdag zijn droom uiteenspatten om met KRC Genk in de Champions League te spelen. "Ik zou aanraden om een lijntje uit te gooien naar deze spelers, om te zien of er iets mogelijk is." Imre noemt daarnaast Eduard Spertsyan, de spelmaker van FC Krasnodar die ook in verband wordt gebracht met Ajax

