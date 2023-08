'PSV ontvangt om deze reden waarschijnlijk nog hogere transfersom voor Ibrahim Sangaré'

Ibrahim Sangaré geldt nog altijd als een van de belangrijkste transfertargets van Nottingham Forest. De Engelse club praat nog steeds met PSV over een deal met de verdedigende middenvelder. De Ivoriaan heeft een transferclausule van 37,5 miljoen euro in zijn contract staan, maar The Athletic verwacht dat Nottingham met meer geld op tafel moet komen.

Datzelfde Engelse medium weet dat Sangaré nog altijd bovenaan het lijstje staat van de Premier League-club. Nottingham Forest is al meer dan een jaar in de markt voor de balafpakker, en deed inmiddels al een eerste voorstel. Rondom de oefenwedstrijd die PSV speelde tegen The Tricky Trees werden er nieuwe gesprekken gevoerd over de middenvelder.

Sangaré heeft zoals gezegd een transferclausule in zijn contract staan van 37,5 miljoen euro. PSV is duidelijk: de Ivoriaan gaat voor een aanbod dat lager is dan die clausule niet weg uit Eindhoven. Omdat onder meer grotere Premier League-clubs als Arsenal, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur eveneens geïnteresseerd zijn in de 25-jarige speler, verwacht Nottingham dat het bedrag nog hoger gaat uitvallen.

Mocht Sangaré niet naar Nottingham komen, heeft de Engelse club nog twee alternatieven op het lijstje staan, namelijk Wilfred Ndidi en Tyler Adams van het gedegradeerde Leicester City en Leeds United. Mocht Sangaré, die in 2020 voor zeven miljoen euro naar PSV vertrok, daadwerkelijk naar Nottingham verkassen, is de verwachting dat hij komend seizoen gaat vechten voor handhaving op het hoogste niveau van Engeland.