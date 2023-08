PSV wint dankzij Noa Lang Johan Cruijff Schaal ten koste van Feyenoord

PSV heeft vrijdagavond ten koste van Feyenoord de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De debuterende Noa Lang tekende tien minuten voor tijd voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. Peter Bosz begint zijn Eindhovense periode zodoende met een prijs.

Na een welverdiende zomervakantie stonden Eredivisie-kampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV in De Kuip tegenover elkaar om te strijden voor de eerste prijs van het seizoen: de Johan Cruijff Schaal. Waar de Eindhovenaren na een jaar alweer afscheid moesten nemen van Xavi Simons, vertrok bij Feyenoord in Orkun Kökcü eveneens een sterkhouder. De ploeg uit Rotterdam was vervolgens actiever in de transferperiode, maar het aantal basisdebutanten aan beide zijden was gelijk. Arne Slot gunde een basisdebuut aan Calvin Stengs (overgekomen van OGC Nice) en Ramiz Zerrouki (FC Twente), terwijl bij de ploeg van nieuwe trainer Peter Bosz Lang (Club Brugge) en Isaac Babadi (doorgestroomd uit Jong PSV) vanaf de eerste minuut op het veld stonden.

Na een aftastende beginfase leidde de 18-jarige middenvelder met een ongelukkige uitglijder op eigen helft de eerste kans voor Feyenoord in. Na een snelle omschakeling kreeg Igor Paixao de bal voor zijn voeten, maar hij vond van dichtbij PSV-keeper Walter Benitez op zijn weg. Vervolgens kwam de wedstrijd los, met twee ploegen die hoog en effectief druk zetten en zorgden voor attractief voetbal op een goed tempo. Feyenoord was voornamelijk dreigend via dynamisch vleugelspel met de opkomende Marcus Pedersen en de zwervende Calvin Stengs. Aan de andere zijde was PSV met de rappe Johan Bakayoko en ingevingen van Noa Lang eveneens afhankelijk van de vleugels. Lang niet alles ging goed, maar dat mocht de pret niet drukken.

Dat Feyenoord-sterkhouders Santiago Gimenez en Justin Bijlow het minste uit de verf kwamen, zal maar een klein deel van het publiek in De Kuip deugd hebben gedaan. De 25-jarige keeper grabbelde twee keer naar ogenschijnlijk eenvoudige ballen, terwijl Gimenez door het steeds dominantere spel van PSV op een eiland kwam te staan. Als Feyenoord toch aan aanvallen toekwam, werd zijn Schiermonnikoog door onzorgvuldigheid niet bereikt. Aan de andere kant combineerden de Lampen er lustig op los, maar was van kansen weinig sprake. In de laatste minuut voor rust verschafte Lang zich na een goede beweging eindelijk een mogelijkheid, maar zijn poging vloog hoog over.

Na rust zette PSV de ingezette lijn voort met een snelle kans voor Jordan Teze, maar vervolgens leek Feyenoord via een goede actie van Igor Paixao op 1-0 te komen. De Braziliaanse vleugelspeler stond echter buitenspel, waarna even later ook een doelpunt van Babadi wegens eerder buitenspel werd afgekeurd. PSV bleef vervolgens de druk hoog houden en weerstond de zeldzame tegenstootjes van Feyenoord makkelijk. De ploeg van Peter Bosz kwam tot enkele kansen, maar Bijlow was nu wel bij de les en keerde de pogingen van Johan Bakayoko en Jordan Teze stijlvol. Op de poging van Noa Lang, die een knappe voorzet van invaller Ismael Saibari eenvoudig binnentikte, had hij echter geen antwoord meer. Vervolgens probeerde Feyenoord nog een gelijkmaker te forceren, maar de 1-1 viel niet.