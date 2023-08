Quote 500-lid pakt Chris Woerts keihard aan: 'Wat hij zegt, is gewoon onzin'

Bert van den Brink ontkent dat hij Feyenoord met een miljoeneninjectie extra slagkracht op de transfermarkt heeft gegeven. Dat werd vrijdagavond bij Vandaag Inside beweerd door Chris Woerts, vaste gast van de talkshow.

Woerts claimde dat Van den Brink 'een groot aantal Vrienden van Feyenoord had uitgekocht, en ook nog eens extra geld in de club had gestoken'. Onzin, zegt de vastgoedondernemer. "Ik zag het fragment zaterdagochtend. Wat meneer Woerts stelt is gewoon niet waar. Hij heeft ergens een klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt", reageert Van den Brink tegenover Quote. "Dat ik als suikeroom Feyenoord miljoenen heb toegestopt, is gewoon onzin. Maar ja de meeste mensen weten gelukkig: Chris Woerts heeft het vaker mis dan goed."

Van den Brink weet niet waar Woerts het nieuws vandaan heeft en stelt dat de sportmarketeer hem ook niet heeft gebeld om te checken of het verhaal wel klopt. "En het Feyenoord-bestuur heeft hij ook niet gebeld. Weet je, ik loop weleens bij Feyenoord rond, vind dat hartstikke leuk en ja, dan word je weleens gevraagd of je niet kan helpen. In de afgelopen drie jaar heb ik weleens met iemand van de Vrienden van Feyenoord gesproken of ik niet de positie van een van hen wilde overnemen. Maar dat ik meerdere mensen uitgekocht zou hebben is gewoon onzin."

Dat Woerts bij Vandaag Inside zomaar zulke beweringen doet, vindt Van den Brink ergens wel kwalijk. "Ik heb dan wel weer eens gehoord dat hij een rooitje beurt, elke keer dat hij bij VI zit. Maar ja, dan moet hij wel iets te roepen hebben, anders zit hij er ook maar voor niks", aldus het Quote 500-lid.

In onderstaand fragment doet Woerts de beweringen over Van den Brink: