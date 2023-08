Rafael van der Vaart is diep onder indruk en eindigt uitzending van Studio Voetbal met applaus

In de uitzending van Studio Voetbal is zondagavond stilgestaan bij het sensationele goud voor de estafettevrouwen bij de 4x400 meter. Rafael van der Vaart initieerde een applaus voor Femke Bol, Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters.

Bol, Saalberg, Klaver en Peeters klokten op de afsluitende dag van het WK atletiek in Boedapest een nationaal record van 3.20,72. Nederland lag bij het ingaan van de slotronde nog op de derde plaats en leek kansloos voor het goud, maar Bol haalde op het laatste moment nog de Jamaicaanse Stacey Ann Williams in.

"We hebben aan het begin van de uitzending de absolute slotfase van de 4x400 meter nog even laten zien. De huldiging is inmiddels ook geweest. Laten we daar nog naar kijken", zegt presentator Gert van 't Hof aan het einde van de uitzending. "Femke Bol, Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters hebben het WK atletiek met een geweldig optreden besloten."

Van der Vaart is enorm onder indruk van de prestatie van de estafettevrouwen. "Fantastisch, hè?", zegt hij als hij de beelden van de huldiging ziet. "Zullen we gewoon even applaudisseren?", vraagt de oud-voetballer aan zijn tafelgenoten. "Ik zou bijna gaan staan voor het Wilhelmus", reageert Van 't Hof. "Ik doe het", zegt Van der Vaart, waarna een applaus in de studio klinkt.