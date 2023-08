Rafael van der Vaart vestigt krankzinnig wereldrecord tijdens padeltoernooi

Rafael van der Vaart heeft een opvallend nieuw wereldrecord achter zijn naam weten te zetten. De oud-voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur houdt zich de laatste jaren niet alleen bezig met het analyseren van wedstrijden, maar ook met het spelen van padel. Bij die sport heeft Van der Vaart een bijzonder wereldrecord gevestigd.

De Duitse krant Hamburger Morgenpost meldt dinsdagmiddag dat de oud-voetballer liefst 48 uur aan één stuk heeft gepadeld. Samen met 51 andere spelers deed Van der Vaart mee aan een toernooi in het Duitse Enge-Sande. Tussen iedere wedstrijd mochten de deelnemers tien minuten pauzeren voordat de nieuwe wedstrijd begon.

Van der Vaart hield dit liefst 48 uur vol, en vestigde daarmee een knap record en een vermelding in het Guinness Book. De inmiddels veertigjarige oud-prof reageerde zelf op de prestatie. “Pure inspanning, maar het was erg leuk. Toen het klaar was, voelde het als het winnen van de Champions League. Er is zoveel moeite in gestoken”, sprak hij tegenover MOPO.

Het is geen geheim dat Van der Vaart al langere tijd actief is in de padelsport. “Ik heb vaak pijn in mijn gewrichten, wat me erg irriteert. Maar padel is echt goed voor mijn lichaam”, sprak de oud-middenvelder. Volgend jaar staat het toernooi, georganiseerd door GreenTec, opnieuw op het programma. Van der Vaart heeft er vertrouwen in dat hij zijn eigen record dan kan verbreken.