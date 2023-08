'Rare goochelaar' Hans Klok nodigt Johan Derksen uit na uitspraken in VI

Illusionist Hans Klok heeft gereageerd op de uitspraken die Johan Derksen woensdag in Vandaag Inside deed over zijn persoon. De oud-voetballer noemde Klok een 'rare goochelaar' en heeft van de goochelaar een uitnodiging gekregen om eens te komen assisteren bij een verdwijntruc.

Klok kwam ter sprake aan de tafel van Vandaag Inside omdat er mensen hebben geklaagd over de vroege komst van de illusionist naar het Waddeneiland. Vrijdag is Klok te zien met zijn show op Texel, maar twee buurtbewoners hebben geklaagd omdat de tenten voor de performers en de crew te vroeg zijn geplaatst. Dit zorgt volgens de buurtbewoners voor overlast, waar Derksen vervolgens zijn mening over gaf. "Dat zijn mensen die wat juridisch onderlegd zijn, een beetje notoire dwarsliggers. En dan komt Klok, die rare goochelaar, met een circustent naar Texel. Hij krijgt daar een vergunning voor, maar er is weer een meneer pissig over... Zo'n tent opzetten is een heidens karwei, dus ze zijn vanuit Amsterdam daarheen gereden, maar dat was een dag te vroeg. En die gozer dient een klacht in bij de politie, en de politie moest zeggen: Die meneer staat in z'n recht, en ze mochten de tent niet opzetten."

Derksen begrijpt niet dat er een probleem werd gemaakt van de vervroegde komst van de tenten van de crew van Klok: "Dan denk ik: dat Texel vreet van recreatie, al die mensen op die campings vinden het heerlijk dat die Klok komt. Misschien laat hij die man wel verdwijnen! Dat zou helemaal mooi zijn! Dat soort gekken hebben zoveel macht in dit land. Als je op Texel gaat wonen, weet je toch dat Texel leeft van recreatie?", besluit hij.

Ondertussen heeft Klok op de uitlatingen van Derksen gereageerd, maar voornamelijk op het feit dat de voetbalanalist hem een 'rare goochelaar' noemt: "Rare goochelaar?", schrijft Klok op Instagram. "Laat Johan maar eens langs komen als assistent voor een leuke verdwijntruc!"