Robin van Persie ging veel jongere ploeggenoot te lijf in kleedkamer na wedstrijd

Robin van Persie heeft in het seizoen 2011/12 na een overwinning van Arsenal op Manchester City in de kleedkamer een hoogoplopende ruzie gekregen met ploeggenoot Aaron Ramsey. Dat onthult Theo Walcott, een andere teamgenoot van de Nederlandse oud-spits, vrijdag in gesprek met Gary Neville.

Van Persie was in het seizoen 2011/12 speler van Arsenal. The Gunners wonnen op 8 april 2012 in eigen huis met 1-0 van Manchester City door een laat doelpunt van Mikel Arteta, maar toch was de Nederlander na afloop allesbehalve in een jubelstemming. Van Persie, destijds 28 jaar oud en aanvoerder van Arsenal, kreeg na afloop in de kleedkamer namelijk een hoogoplopende ruzie met Ramsey, omdat laatstgenoemde in de slotfase bij een grote kans voor eigen succes ging in plaats van de spits in de gelegenheid stelde om te scoren. Van Persie ging zijn destijds zeven jaar jongere ploeggenoot zelfs te lijf.

Ramsey stormde in de vijfde minuut van de blessuretijd af op het doel van Manchester City af. De destijds 21-jarige middenvelder uit Wales kapte in de zestien een verdediger af, waarna hij op doel vuurde. Ramsey produceerde een hopeloze misser, tot grote woedde van Van Persie, die rond de strafschopstip volledig vrij stond en ogenschijnlijk eenvoudig had kunnen scoren.

“Robin was destijds in de race voor de Gouden Schoen. Ik begrijp dat spitsen zelfzuchtig zijn en altijd doelpunten willen maken. Dat begrijp ik en dat is verder ook prima”, memoreert Walcott. “Ik herinner me dat iedereen na afloop blij was in de kleedkamer, behalve Robin. Robin was woedend omdat hij de bal voor het inschieten had. Robin stormde op Ramsey af. De gemoederen liepen hoog op: overal waren opeens spelers te zien. Spelers moesten tussen beide spelers komen.”

Walcott legt vervolgens uit dat manager Arsène Wenger zich niet mengde in het akkefietje. “Ik herinner me dat hij zo onopvallend mogelijk de kleedkamer verliet en naar zijn kantoor vertrok”, vertelt de oud-aanvaller over de legendarische trainer van Arsenal. “Wenger was van mening dat de spelers dit moesten oplossen. Wenger hield niet van confrontaties met zijn spelers. Daarmee bedoel ik dat hij vond dat spelers zulke problemen onderling zelf moesten oplossen.”

De zelfzuchtigheid van Ramsey deerde Van Persie uiteindelijk overigens niet in de strijd om de Gouden Schoen: met 30 doelpunten bleef hij zijn grootste concurrent Wayne Rooney (27 treffers) uiteindelijk voor in het topscorersklassement van de Premier League. In de zomer die volgde vertrok Van Persie naar Manchester United, waar hij zich in zijn debuutjaar met 26 doelpunten opnieuw tot topscorer van de Premier League kroonde.

Het moment dat leidde tot de ruzie tussen Van Persie en Ramsey: