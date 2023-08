Ruud Gullit: 'Ajax wil hem nu terug, ik zou het echt niet doen als ik zo behandeld was'

Nicolás Tagliafico ziet een terugkeer bij Ajax wel zitten, maar Ruud Gullit snapt niet waarom. De linksback, die moet overkomen van Olympique Lyonnais, was immers geen onbetwiste basisspeler toen hij vertrok uit Amsterdam.

"Ik vind het raar. Ik zou echt niet terug willen gaan naar Ajax als ik zo behandeld was. Ik moest altijd op de bank zitten. Ik heb de WK-finale gespeeld en dan vraag je me nu om terug te keren", aldus Gullit maandagavond bij Rondo. Rafael van der Vaart is het niet met hem eens: "Als je niet speelt bij Lyon, dan ga je toch lekker terug? Waarom niet?"

Met Tagliafico haalt Ajax wel een speler met de nodige ervaring, zelfs een wereldkampioen. Daar is volgens Marco van Basten wel behoefte aan: "Ajax is altijd een club geweest met veel goede jeugdspelers. Dan haal je er wat oudere, geroutineerde spelers bij en dan houdt dat elkaar in evenwicht. Nu zie je dat Ajax heel veel jonge jongens heeft gekocht en ook spelers uit de eigen opleiding heeft. Wie is er uiteindelijk nog ervaren en geroutineerd?"

Dat is wellicht ook de reden dat trainer Maurice Steijn uitkwam bij Steven Bergwijn als nieuwe aanvoerder. Van der Vaart snapt die keuze wel. "Er is gewoon niemand anders. Klaassen gaat niet spelen, bij Berghuis heb ik ook een beetje een raar gevoel, dat is ook geen typische leider. Ik denk dat Steijn hoopt dat hij het laat zien op het veld."

