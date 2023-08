'Ryan Gravenberch ziet vertrekwens bijna in vervulling komen; eerste officiële bod is aanstaande'

Ryan Gravenberch lijkt zich dan eindelijk op te mogen maken voor een transfer. Al geruime tijd wordt de middenvelder in verband gebracht met een vertrek bij Bayern München, waar de oud-Ajacied niet hoeft te hopen op veel speelminuten in het nieuwe seizoen. The Athletic weet dat Liverpool momenteel bezig is met Gravenberch en er spoedig een bod geplaatst gaat worden.

Het is geen geheim dat The Reds gecharmeerd zijn van Gravenberch. De Engelse grootmacht heeft al langere tijd belangstelling in de getalenteerde middenvelder. Ondanks dat Liverpool eerder zaken deed met middenvelders Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) en Wataru Endo (VfL Stuttgart), staat Gravenberch hoog op het wensenlijstje van Jürgen Klopp & co.

Artikel gaat verder onder video

The Athletic weet dat Liverpool op dit moment overstag is en officieel werk wil maken van de Nederlander. De verwachting is dat The Reds spoedig met een officiële bieding zullen komen. Eerder werd bekend dat Thomas Tuchel, trainer van Bayern München, wil meewerken aan een transfer van Gravenberch.

De oud-Ajacied kon zijn stempel niet drukken tijdens zijn eerste seizoen in de Bundesliga. Zowel Julian Nagelsmann als Tuchel gebruikten de middenvelder voornamelijk als invaller. Naar verluidt zou Gravenberch graag willen vertrekken bij Der Rekordmeister, om ergens anders aan meer speelminuten te komen.