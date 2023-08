'Tuchel hakt knoop door over transfer Gravenberch, clubleiding Bayern heeft andere mening'

Bayern München-trainer Thomas Tuchel heeft volgens The Athletic besloten dat middenvelder Ryan Gravenberch (21) deze zomer mag vertrekken. De Nederlandse middenvelder kwam in zijn eerste seizoen bij Der Rekordmeister maar mondjesmaat aan spelen toe en lijkt ook deze jaargang weer genoegen te moeten nemen met een bijrol. De clubleiding van Bayern zou echter nog weleens voor een transfer kunnen gaan liggen.

Gravenberch zélf staat volgens het Britse medium in ieder geval open voor een vertrek uit München. De speler bleef afgelopen weekend nog negentig minuten op de bank tijdens de 4-0 competitiezege op Werder Bremen. "Terwijl veel van zijn teamgenoten zijn prestaties op de training loven en officials van de club vinden dat de oud-Ajacied meer speeltijd verdient, heeft Tuchel aangegeven dat hij goedkeuring zou verlenen aan een transfer", schrijft The Athletic.

Bovendien lijkt ook duidelijk waaróm Tuchel zou willen meewerken aan een vertrek van Gravenberch: "De trainer zou de inkomsten willen gebruiken om een verdedigende middenvelder naar de club te halen." Daarover zou hij dan wel met het clubbestuur in conclaaf moeten: "Bayern gelooft niet dat er een acute noodzaak is om zo'n speler te halen nadat Konrad Laimer deze zomer transfervrij overkwam van RB Leipzig."

Datzelfde bestuur zou bovendien ook voor een vertrek van Gravenberch - die belangstelling zou genieten van zowel Manchester United als Liverpool - kunnen gaan liggen. "Er is nog geen definitieve beslissing genomen maar de club neigt ernaar om Gravenberch te houden in de hoop dat Tuchel hem voor de transferwindow in januari in het elftal kan integreren, dan kan de situatie opnieuw worden bekeken", zo weet The Athletic.