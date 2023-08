Santiago Giménez maakt zich mateloos populair met onverwacht bezoek aan de Giraffestraat

Feyenoord-spits Santiago Giménez verraste donderdag met een bezoek aan de Rotterdamse amateurclub CKC. Nadat op sociale media een video rondging waarop jeugdspelers van CKC de Mexicaanse spits toezongen, besloot hij langs te gaan om de kinderen te begroeten.

Voorzitter Nico de Borst was stomverbaasd doordat Giménez plots in de kantine stond van het sportcomplex op de Giraffestraat in Rotterdam. "Als je die koppies van die kinderen zag... Dat was echt genieten. Ik ben net anderhalve maand voorzitter. Dit mag je toch wel een hoogtepunt noemen", zegt De Borst tegen het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Giménez had de video van de zingende jeugdspelers gedeeld op zijn Instagram-account en plaatste donderdag video's waarop te zien was dat hij uitgebreid de tijd nam voor de spelers. "Hij is echt een prachtvent. Hij nam de tijd om met alle kinderen op de foto te gaan. Zelfs de ouders stonden voor hem in de rij. Hij is zo sympathiek en zo verschrikkelijk leuk. Dit zullen we bij de club nooit vergeten."