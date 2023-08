'Sarina Wiegman serieuze kandidaat om Ronald Koeman op te volgen bij Nederlands mannenelftal'

Volgens het Engelse The Telegraph, is Sarina Wiegman in beeld om in de toekomst bondscoach te worden van het Nederlandse mannenelftal. De ochtendkrant schrijft dat Wiegman privégesprekken zou hebben gehad met hoge KNVB-functionarissen. In die gesprekken zou zijn besproken dat de bondscoach van het Engelse dameselftal op de shortlist staat van Oranje.

Momenteel ligt Ronald Koeman nog tot het WK van 2026 vast bij het Nederlands elftal. Mocht er voor die tijd een plek vrijkomen, fungeert Wiegman als een opvolger. Volgens The Telegraph is de vrouwelijke coach een serieuze optie als trainster van Oranje. De Engelse bond is echter maar wat blij met Wiegman en ziet haar graag langer blijven.

De Nederlander won in 2022 het EK met de voetbalvrouwen van Engeland en bereikte onlangs de finale van het WK. Deze eindstrijd werd verloren tegen Spanje, maar desondanks staat Wiegman er uitstekend op. Met het Nederlandse vrouwenelftal won de Haagse in 2017 al de Europese titel.

Daarentegen staat Koeman er momenteel wat minder goed op. De oud-verdediger presteerde uitstekend in zijn eerste dienstverband bij Oranje, maar maakt in zijn tweede periode vooralsnog minder indruk. Slechts één van de eerste vier interlandwedstrijden werd gewonnen, terwijl de andere drie allemaal werden verloren. Die enige (magere) winstpartij (3-0) was notabene tegen Gibraltar, de huidige nummer 198 van de wereld.