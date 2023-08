Sassuolo meldt zich plots met een concreet bod bij Feyenoord

Torino is niet de enige club uit de Serie A met serieuze interesse in Marcus Pedersen. Volgens 1908.nl heeft ook Sassuolo zich gemeld voor de rechtsback van Feyenoord.

Sassuolo zou zelfs een bod hebben gedaan, 'waarvan later in het onderhandelingsproces meer gezegd kan worden'. Feyenoord zou circa zeven miljoen euro willen ontvangen voor Pedersen, die na de komst van Bart Nieuwkoop op de bank is beland.

Artikel gaat verder onder video

Zelf ziet de Noor de overstap naar Sassuolo wel zitten. Hij kwam tot 88 wedstrijden voor Feyenoord sinds hij in 2021 overkwam van Molde FK voor iets meer dan een miljoen euro. Zijn contract loopt nog drie jaar door.