Slot sluit niet dat Feyenoord nog gericht de transfermarkt opgaat

Het is niet uitgesloten dat Feyenoord de transfermarkt opgaat om een vervanger te halen van Justin Bijlow. Omdat de keeper er weken en vermoedelijk wel maandenlang uit ligt, hebben de Rotterdammers alleen Timon Wellenreuther en Kostas Lamprou nog over voor de posities in het doel.

"Ik denk dat iedereen wel kan snappen dat Justin snakt naar een volledig seizoen. Als je al bij de tweede wedstrijd er weken uit ligt, dan komt het voor hem hard aan”, zei Slot, die vooral aan Bijlow wilde denken en nog niet al te veel aan de gevolgen voor Feyenoord.

Maar die gevolgen zijn er uiteraard wel, beseft de coach. “Het is gisteren gebeurd. Als je het goed vindt, dan zit mijn focus vandaag op de wedstrijd. Daarna zullen we vandaag met de betrokkenen, die daar misschien zelf wel al ideeën over hebben, gaan nadenken en gaan vragen hoe we dit gaan oplossen.” Daarbij werd door hem de optie genoemd om er een speler bij te houden, maar zeker is dat dus nog niet.

Ook werd Slot gevraagd naar de invulling van zijn middenveld, waarbij de vragenstellen aannam Calving Stengs op tien start voor Quinten Timber. Maar dat bleek niet juist. “Het is ons nog niet gelukt dat Timber en Zerrouki naast elkaar te laten renderen. (...) Sta er niet van te kijken als Stengs verder terugspeelt dan wat jij net omschreef”, doelde Slot op Stengs als linkermiddenvelder in plaats van als nummer tien.