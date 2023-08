Spijkerharde kritiek op Ten Hag en Manchester United: 'Grootste belediging die ik uit kan spreken'

Manchester United ging zaterdagmiddag in de tweede competitiewedstrijd van het seizoen onderuit. Op bezoek bij Tottenham Hotspur volgde er na een aardige eerste helft een dramatische tweede helft, waardoor The Red Devils voor het eerst in de historie onderuit gingen in het stadion van de Spurs. Analist Roy Keane was spijkerhard voor de formatie van Erik ten Hag.

“Ik denk dat Manchester United het nieuwe Tottenham Hotspur is”, doelde de voormalig middenvelder bij Sky Sports over de gigantische prijzendroogte van de Spurs. Hoewel Ten Hag vorig seizoen de League Cup won, vreest hij dat scenario voor Manchester United. “Ze zijn wanhopig. Echt wanhopig. Het is zo eenvoudig om tegen Manchester United te spelen. En dat is de grootste belediging die ik kan uitspreken."

Omdat Rasmus Højlund nog niet inzetbaar was stond Marcus Rashford opnieuw in de spits, maar deed dat met frisse tegenzin. De aanvaller die vorig seizoen nog zo vaak scoorde werd zelfs vlak voor tijd naar de kant gehaald door Ten Hag. “Zijn lichaamshouding en eerste balcontacten lieten zien dat hij niet graag in de punt van de aanval wil spelen”, zag Keane.

Ook Ten Hag ontkomt niet aan de kritieken die gaan over zijn ploeg en ook over de oefenmeester zelf. Manchester Evening News gaf. Ten Hag een '4' en schrijft dat de oefenmeester meer had moeten veranderen aan zijn elftal, dat maandagavond tegen Wolverhampton Wanderers ondanks de minimale overwinning ook al een zwakke indruk maakte. The Guardian noemt het niveau van Manchester United zelfs 'armoedig'. The Daily Mail vroeg zich zelfs af of het elftal van de Nederlandse coach wel fit genoeg was om hoge ogen te gooien in de Premier League.