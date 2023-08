Spreekkoren aan adres van Noa Lang ontsieren strijd om Johan Cruijff Schaal

De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV is vrijdagavond ontsierd door spreekkoren aan het adres van Noa Lang. De 24-jarige aanvaller werd na een doelpoging uitgemaakt voor 'kankerjood' door de Rotterdamse aanhang.

Lang zette in de twaalfde minuut van de wedstrijd een actie in, schudde Alireza Jahanbakhsh van zich af en loste daarna een schot op doel, dat met moeite gekeerd werd door Justin Bijlow. Daarna waren duidelijke spreekkoren hoorbaar in De Kuip. "Noa is een kankerjood", galmde door het stadion van Feyenoord.

De wedstrijd werd niet stilgelegd door Allard Lindhout, ondanks dat de KNVB deze zomer bekendmaakte nog strenger te zullen optreden tegen spreekkoren. Zo wordt er dit seizoen ook ingegrepen als in spreekkoren het woord homo als scheldwoord gebruikt wordt. Op Twitter klinkt veel kritiek op de bond.

Chique spreekkoren wel aan het adres van Lang 😳 Wanneer wordt er nou ook alweer gestaakt @KNVB? Of blijven we lekker selectief doen? #FeyPSV @Feyenoord @PSV — Mark 🔴⚪️ (@HighlanderM88) August 4, 2023

“Noa is een k*nker jood” begint goed dit seizoen. @KNVB had de bek vol van wedstrijden stil leggen bij spreekkoren. Maar men doet een poep en een plas en alles blijft zoals het was. #feypsv #JohanCruijffSchaal — Wessel (@wesselos) August 4, 2023

,, Lang is een kankerjood" hoor ik Het legioen zingen. Hoort de scheids het nu niet stil te leggen @KNVB @ESPNnl #feypsv @Feyenoord @PSV Nieuwe regel toch of gaan we er niet aan houden 😉😉 — balletjemayo (@balletjemayo70) August 4, 2023

Toch apart. Als ze nu “Noa Lang is homo” hadden gezongen, kwam er meteen een waarschuwing en “Noa is een kankerjood” mag wel. Ik zou sowieso niet te zwaar tillen aan spreekkoren, maar vind die prioriteiten vanuit de KNVB nog steeds zo gaar. #FEYPSV — Cas (@Cas_K94) August 4, 2023

Met het Noa is een kankerjood is volgens mij al wel voldaan aan het aangescherpte beleid van de KNVB qua spreekkoren. Maar zoals wel vaker heeft de @knvb niet de ruggegraat om de grote woorden waar te maken. #feypsv — @jeffreybakker (@JeffreyBakker) August 4, 2023

Bij ''Noa is een kankerjood'' gaan we niet stilleggen @KNVB ? Maar bij een bekertje wel? Achterlijke regels #feypsv — Kudusball (@Kudusball) August 4, 2023

Dacht dat ze het stil zouden gaan leggen bij spreekkoren? Noa is een kankerjood alweer gehoord — Futwanstore🇳🇱 (@FUTWANSTORE) August 4, 2023

Ik hoor "Noa is een kankerjood" @KNVB, stilleggen was de regel toch? — Twan (@PSVTwan) August 4, 2023