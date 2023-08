Steijn begint met twee nieuwkomers aan oefenduel; Berghuis en Sánchez starten ook

Ajax heeft de opstelling voor het oefenduel tegen Go Ahead Eagles bekendgemaakt. Trainer Maurice Steijn laat onder meer Steven Berghuis wedstrijdritme op doen. De aanvaller is de eerste drie duels van het seizoen geschorst, waardoor het oefenduel voor hem goed uitkomt. Daarnaast verschijnen er een paar nieuwkomers aan de aftrap.

Dat de Amsterdammers een extra oefenduel hebben ingepland, heeft ongetwijfeld met de fitheid van een aantal spelers te maken. Trainer Maurice Steijn gaf voorafgaand aan het competitieduel tegen Heracles Almelo aan dat Carlos Forbs qua fitheid nog niet op het niveau zat om te starten, waardoor de oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor hem een goede mogelijkheid is om wedstrijdritme op te doen. Hetzelfde geldt voor doelman Diant Ramaj, die Steijn pas een half uur aan het werk zag tegen Borussia Dortmund en door de blessure van Gerónimo Rulli zomaar eens eerste keeper zou kunnen worden in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax: Ramaj, Sánchez, Aertssen, Gooijer, Wijndal, Vos, Forbs, Klaassen, Rasmussen, Berghuis, Godts

