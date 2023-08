Steven Bergwijn schiet al in de lach voordat de vraag überhaupt is gesteld

Voor de één kwam het als een verrassing, voor de ander misschien wat minder: Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax. Waar velen dachten dat Maurice Steijn zou kiezen voor Davy Klaassen of Steven Berghuis, is zijn keuze dus gevallen op de recordaankoop. Bergwijn is er na een teleurstellend eerste seizoen veel aan gelegen zich te revancheren. Bovendien gaat hij zijn best doen om minder bij opstootjes betrokken te raken.

Bergwijn transfereerde vorig jaar voor een recordbedrag van Tottenham Hotspur naar Ajax. De vleugelspeler schoot weliswaar uit de startblokken, maar slaagde er niet in zijn goede start een passend vervolg te geven. Het werd voor Ajax en Bergwijn een teleurstellend seizoen. Dat de Oranje-international niet helemaal lekker in zijn vel zat, was te zien op het veld. Bergwijn maakte een geïrriteerde indruk en raakte meermaals betrokken bij een opstootje. Hij weet dat het vanaf heden anders zal moeten. “Ik denk dat ik wel wat rustiger ben geworden”, zei de nieuwe aanvoerder van Ajax dinsdag met een glimlach voor de camera van ESPN.

“Dat is voetbal, dat is emotie. Maar ik zal me proberen te beheersen”, klonk het namens de aanvaller. Ajax maakte dinsdag bekend dat Bergwijn vanaf heden de nieuwe aanvoerder en daarmee de opvolger van Dusan Tadic is. “Ik hoorde het gisteren van de trainer. We hadden er al een keer eerder over gesproken tijdens het trainingskamp, maar gisteren werd het officieel. De trainer vroeg aan mij hoe ik erin stond. Ik zei dat het een eer was en het graag wilde doen. Ook dat ik een voorbeeld ben voor veel jongens in de groep. We hebben een jonge groep, dus ik denk dat ik ze wel op sleeptouw kan nemen.”

Bergwijn kreeg vervolgens de vraag of hij voor dezelfde aanpak als Daley Blind en Tadic gaat kiezen. Zij hechtten er veel belang aan dat hun teamgenoten na de training nog even de sportschool indoken en niet meteen met hun koptelefoon op richting de auto sprintten. “Ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Ik denk dat we allemaal professioneel genoeg zijn. Iedereen weet wat zijn lichaam nodig heeft, dus dat moeten ze zelf weten”, stelt Bergwijn. De aanvaller is er in ieder geval op gebrand er een beter seizoen van te maken. “Zoals iedereen weet was het een moeilijk seizoen voor heel Ajax, maar je kan er niet met de pakken bij neer gaan zitten. We moeten door. We willen weer kampioen worden, om de prijzen spelen.”