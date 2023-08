Steven Gerrard komt met prachtige complimenten richting Virgil van Dijk, maar moet verdediger wel teleurstellen

Nadat Jürgen Klopp maandagavond bekendmaakte dat Virgil van Dijk aankomend seizoen de aanvoerdersband draagt bij Liverpool, is Steven Gerrard met lovende woorden gekomen voor de centrale verdediger. De clubicoon van The Reds was te gast bij The PFA, waar hij een five-a-side team van Premier League-spelers moest samenstellen. Gerrard kwam superlatieven te kort voor Van Dijk, maar koos toch voor een andere optie in de achterhoede.

Een five-a-side team is een elftal waar maar vijf spelers in mogen staan. Dat betekent dat er op iedere linie maar weinig plekken te vergeven zijn. In de verdediging moet Gerrard daarom een keuze maken tussen John Terry en Van Dijk. Deze keuze is een bijzonder lastige voor de Liverpool-legende.

“Ik denk dat Big Virg de afgelopen vijf of zes jaren heeft gezorgd voor een transformatie bij Liverpool. Hij is mijn favoriete verdediger ter wereld op dit moment. Maar uit persoonlijke ervaringen moet ik kiezen voor John Terry. Ik heb bij Engeland zo’n tien jaar samengespeeld met John en hij hoort in iedereen zijn XI te staan”, vertelt de huidige trainer van Al-Ettifaq.

Gerrard heeft er toch veel moeite mee om Van Dijk buiten zijn team te houden. “Het spijt me Virg, maar ik hou nog steeds van je”, zegt de oud-middenvelder, die de Nederlander zelfs eerder zou kiezen dan Rio Ferdinand. “Terry en Ferdinand waren fantastisch, maar ik kan me moeilijk herinneren dat er een verdediger in zijn eentje voor een transformatie kon zorgen zoals Van Dijk dat bij Liverpool heeft gedaan.”