Stevige kritiek op Ajax na Sneijder-soap: 'Bijzonder rare gang van zaken, geen touw aan vast te knopen'

Ajax heeft een flater geslagen in de zaak rondom Wesley Sneijder. Volgens Valentijn Driessen hadden de Amsterdammers de recordinternational anders moeten behandelen. Hij sluit zich bovendien aan bij de kritische woorden van de voormalig middenvelder over het beleid.

“Ajax heeft de stekker eruit getrokken”, stelt Driessen bij De Telegraaf. “Sneijder laat duidelijk weten dat het een eenzijdige beslissing was. Alles leek in kannen en kruiken. Hij had de rotzooi opgeruimd met Ajax en met de supporters. Het is treurig voor Sneijder, onze recordinternational. Hij heeft heel veel ervaring en praat verstandig over voetbal. Als je hem in de staf kan opnemen, moet je dat altijd doen.” Sneijder, die zijn trainerspapieren wil gaan halen, zou assistent worden in de staf van Steijn.

Artikel gaat verder onder video

Driessen stelt dat het onduidelijk is waarom de samenwerking uiteindelijk toch geen doorgang vond. Volgens hem ging het mis toen Sneijder om extra tijd vroeg na het overlijden van zijn moeder. “Hij wilde een maandje later beginnen, maar die opening heeft Ajax hem niet gegeven. Toen zijn de gesprekken on hold gezet.” En dat is een verkeerde zet, vindt Driessen. “Het is een bijzonder rare gang van zaken en past in het beleid van de de afgelopen maanden. Er is geen touw aan vast te knopen.”

Ook zegt het volgens de journalist iets over de verhoudingen in de Johan Cruijff Arena, want trainer Maurice Steijn wilde Sneijder ook al naar Sparta halen. “Misschien is hij teruggefloten door Sven Mislintat”, denkt Driessen. “Steijn zei tijdens de Open Dag nog dat hij Sneijder er dolgraag bij wil hebben. Dat zegt iets over de verhoudingen binnen Ajax. Of er moet iets anders spelen, maar het blijft voorlopig een mysterie.”

Preview Eredivisie 2023/24! 🇳🇱 De landskampioen, tegenvallende aankopen en de mooiste shirts!

Dat Sneijder in een post op Instagram schreef dat Ajax, Ajax niet langer is, daar kan Driessen zich helemaal in vinden. “Ze slaan volledig een andere weg in. Maar of het de goede weg is? Ajax moet voor Ajax staan. Je ziet het aan alle aankopen en de manier van spelen tot dusver. Ajax heeft weinig weg van Ajax. Er was altijd ruimte voor oud-Ajacieden om warm te draaien in de organisatie. Die ruimte moet je ze ook kunnen. Sneijder is door zijn knieën gegaan voor Ajax en de supporters. Maar krijgt dit als een boemerang in zijn nek terug. Dat hoort niet. Sneijder wordt onrecht aangedaan. Hij legt de vinger op de zere plek wat betreft het DNA van Ajax.”