Supporter die Haaland beklom blijkt bekende sporter te zijn

Erling Haaland maakte zondagmiddag een opmerkelijk moment mee, toen hij na zijn treffer tegen Sheffield United door een supporter uit het uitvak beklommen werd. Uit onderzoek van de Daily Mail is nu gebleken dat de persoon die dat deed in Engeland een bekende sporter is.

Het gaat namelijk om Terry Flanagan, een Engelse bokser. Hij is bekend bij veel Britten, want in 2015 en 2017 kroonde hij zich tot wereldkampioen boksen in de lichtgewichtklasse. Volgens de Engelse media ontpopte Flanagan zich destijds zelfs tot een fenomeen in Engeland, want hij wist 33 partijen achter elkaar te winnen.

Zondag was Flanagan in aanwezig in Bramall Lane, waar Sheffield United het opnam tegen Manchester City, Toen Haaland in de 63e minuut van de wedstrijd The Citizens op voorsprong kopte, wilde Flanagan het feestje samen vieren met de Noorse spits. Hij klom op de rug van de aanvalsleider van Manchester City, die moest lachen en hem een knuffel teruggaf.

Flanagan moet wel vrezen dat dit (voorlopig) de laatste voetbalwedstrijd is die hij heeft kunnen bezoeken, want na deze actie kan hij een langdurig stadionverbod tegemoet zien. Hoewel Haaland de actie van de supporter wel kon waarderen, is de Engelse bond altijd hard geweest voor supporters die het veld betreden.