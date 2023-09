Sven Mislintat dient zaakwaarnemer Silvano Vos én analist Youri Mulder van repliek

Sven Mislintat heeft gereageerd op de kritiek dat Ajax een 'koopclub' is geworden. De zaakwaarnemer van middenvelder Silvano Vos maakte dat verwijt, toen bekend werd dat Ajax werkt aan de komst van Sivert Mannsverk.

"Het voornaamste probleem is dat Ajax een club is die ook moet verkopen", legt Mislintat uit aan Ziggo Sport, voorafgaand aan de returnwedstrijd tegen Ludogorets. "Als je spelers verkoopt voor, wat is het inmiddels, 160 à 170 miljoen euro, dan moet je ook spelers kopen, anders staat er straks niks meer op het veld. Er moet een goede balans zijn, met spelers uit onze jeugdopleiding. Volgens mij stonden er zeven jeugdspelers in de basiself in onze eerste wedstrijd."

"Spelers als Silvano Vos, Jorrel Hato en Amourricho van Axel Dongen krijgen de kans", somt Mislintat op. "Dat is ook onze kwaliteit. Anass Salah-Eddine heeft wat wedstrijden gespeeld en Branco van den Boomen is een speler uit onze jeugdopleiding die we hebben teruggehaald. Kian Fitz-Jim, Christian Rasmussen en Mika Godts hebben hun contracten verlengd. We voeren hier vaak gesprekken over. De balans op het veld tussen jeugdspelers en buitenlandse spelers is vrij goed. Ik denk dat we op dat gebied nog steeds de leidende club zijn in Nederland."

Volgens analist Youri Mulder is de selectie van Ajax nog niet compleet: hij mist nog een linksbenige centrumverdediger en een rechtervleugelspeler. Hoe denkt Mislintat daarover? "Eerst over de linksbenige centrumverdediger: Jorrel Hato speelt daar, dat is een jongen uit onze opleiding. Ik vind hem een van de grootste talenten van Europa. We hebben Gastón Ávila gehaald, die in het centrum en als linksback kan spelen. Verder hebben we Wijndal en Salah-Eddine. Daarnaast kochten we vorig jaar Ahmetcan Kaplan, een groot talent dat we niet mogen verkopen."

"Wat betreft een rechtervleugelspeler: Steven Berghuis heeft daar gespeeld bij de nationale ploeg en hij is een van onze Nederlandse leiders. Francisco Conceição, Carlos Forbs en zelfs Georges Mikautadze kunnen daar ook spelen. Met Godts, Rasmussen en Amourricho hebben we ook buitenspelers uit onze jeugdopleiding", aldus Mislintat.