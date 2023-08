Sven Mislintat is het zat en haalt hard uit naar De Telegraaf

Sven Mislintat heeft in gesprek met Kicker hard uitgehaald naar De Telegraaf. De directeur voetbalzaken van Ajax laakt de negatieve berichtgeving van de Nederlandse krant. Volgens Mislintat bekritiseert De Telegraaf 'alles en iedereen' bij Ajax. Van de kritiek trekt hij zich overigens weinig aan.

Valentijn Driessen en Mike Verweij van De Telegraaf hebben zich de afgelopen maanden meerdere malen negatief uitgelaten over Mislintat. Zeker Driessen is kritisch op het beleid van de opvolger van Marc Overmars. "Er is met name één tabloid die kritiek heeft op alles en iedereen bij Ajax. Ik hecht geen waarde aan dergelijke bevooroordeelde en persoonsgerichte berichtgeving", zo laat Mislintat weten.

Artikel gaat verder onder video

Als directeur voetbalzaken zit Mislintat middenin een drukke periode. De selectie van Ajax ondergaat deze zomer een heuse metamorfose. Onder meer Jurriën Timber, Edson Álvarez en Dusan Tadic zijn vertrokken, terwijl met Josip Sutalo, Carlos Forbs, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic en Branco van den Boomen tot nu toe acht nieuwe spelers zijn gehaald.

Ondanks dat het de afgelopen maanden geen moment rustig is geweest voor Mislintat, heeft hij het goed naar zijn zin in Amsterdam. "Ajax is voor mij een van de meest iconische, meest fascinerende clubs ter wereld. Dat zie je in het stadion, in elke kamer en op elke muur. Hoe ik het hier aanpak? Systematisch en in de juiste volgorde. De belangrijke dingen komen eerst. We hebben tot 31 augustus om de selectie op te bouwen. Daarna valt er niets meer te corrigeren. Tegelijkertijd moeten we inkomsten genereren door het gebrek aan Champions League-voetbal. Voordat we kopen, moeten we verkopen."