Sven Mislintat onderwerpt potentiële aanwinsten voor transfer nog aan laatste test

Nog even en de eerste transferzomer van Sven Mislintat in dienst van Ajax zit erop. Het Algemeen Dagblad heeft nu de transferperiode zo goed als voorbij is uiteengezet hoe de directeur voetbalzaken te werk gaat in zijn zoektocht naar versterkingen. Data staan centraal in de Methode Mislintat, maar de Duitser wil een potentiële aanwinst ook een keer recht in de ogen aankijken.

Mislintat gaat bij het opstellen van lijstjes altijd systematisch te werk. Daarbij maakt hij gebruik van een zelfgemaakt datasysteem en 'tal van andere machines die hem helpen spelers van top tot teen te analyseren'. Niet alleen bepaalt de directeur voetbalzaken de kwaliteiten en de potentie aan de hand van data, ook raadpleegt hij videobeelden om - bijvoorbeeld - een beeld te krijgen van de motoriek van de speler.

Hoewel Mislintat veel waarde hecht aan data, wil hij een potentiële aanwinst ook een keer in het echt ontmoeten voordat de transfer plaatsvindt. "Tijdens het trainingskamp in Duitsland stelde Mislintat er voor een transfer op te staan het doelwit ook recht in de ogen te kunnen kijken. Ook om zeker te weten of hij uit het juiste hout gesneden is en het als een eer beschouwt voor Ajax uit te komen", wordt er geschreven.

Sivert Mannsverk lijkt de tiende en laatste zomeraanwinst van Ajax te worden. Mislintat haalde eerder Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic en Branco van den Boomen naar Ajax.