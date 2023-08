Sven Mislintat reageert bevestigend op prangende vraag en laat Johan Cruijff ArenA lachen

Ajax staat voor een hete slotfase van de transferwindow. De Amsterdammers staan op het punt Edson Álvarez uit te zwaaien en lijken ook nog altijd rekening te houden met een vertrek van Mohammed Kudus. In de tussentijd is het aan Sven Mislintat de taak om de selectie te versterken. Als we de directeur voetbalzaken van Ajax mogen geloven, dan staat er de komende weken zeker nog wat te gebeuren.

Ajax verbaasde vriend en vijand door eind mei Branco van den Boomen te verwelkomen als eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Niet lang daarna presenteerden de Amsterdammers met Benjamin Tahirovic de tweede versterking voor het middenveld. Daarna bleef het echter lang stil in Amsterdam. Wat inkomende transfers betreft althans. Bij de uitgang was het wél druk. Jurriën Timber verruilde Ajax voor tientallen miljoenen euro’s voor Arsenal en Dusan Tadic vertrok naar Fenerbahçe. Zeker na het vertrek van Tadic werd de roep om versterkingen onder de supporters alleen nog maar luider.

De nummer drie van de Eredivisie in het afgelopen seizoen presenteerde vorige week Carlos Forbs en Diant Ramaj als volgende aanwinsten. Daar kwam afgelopen weekend Jakov Medic bij. De Kroaat zal niet de laatste defensieve versterking zijn voor Ajax. De Amsterdammers hopen ook nog altijd op de komst van Hiroki Ito én Josip Sutalo. Mislintat ging dinsdagmiddag tijdens de Open Dag weliswaar niet specifiek op namen in, maar bevestigde wel dat Ajax nog niet klaar is op de transfermarkt. “Ja, we kunnen wat verwachten”, vertelde de Duitser in de Johan Cruijff ArenA. “Als je kwaliteitsspelers verliest, dan is het onze intentie om de selectie te versterken. Daar zijn we constant mee bezig.”

De directeur voetbalzaken beaamt dat de transferwindow een lastige periode is voor Ajax. Volgens Mislintat is er veel interesse van clubs uit de grote Europese competities. “De deadline van 31 augustus maakt het lastig om een rustige en goede voorbereiding neer te zetten. Voor Maurice (Steijn, red.) is het ook lastig om met al die geruchten om te gaan en tegelijkertijd gefocust aan het werk te gaan met de spelers die hij op dit moment tot zijn beschikking heeft”, stelt Mislintat. “Maar ik kan je verzekeren dat we, misschien niet al voor de twaalfde, maar zeker op 31 augustus ons werk hebben gedaan.”

Ajax start het nieuwe seizoen van de Eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Na het thuisduel met de promovendus gaat Ajax op bezoek bij Excelsior, alvorens in de play-offs voor de Europa League aan te treden tegen FC Astana óf Ludogorets.