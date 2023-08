Sven Mislintat schept enorm hoge verwachtingen en vergelijkt Ajax-aankoop met FC Barcelona-ster

Sven Mislintat is ervan overtuigd dat Diant Ramaj de potentie heeft om de absolute top te halen. De 21-jarige keeper van Ajax, deze zomer voor een onbekend bedrag overgekomen van VfB Stuttgart, kan volgens de directeur voetbalzaken zo goed worden als Marc-André ter Stegen van FC Barcelona.

Ajax baarde deze zomer opzien door enkele miljoenen uit te geven voor Ramaj, terwijl de club met Gerónimo Rulli, Remko Pasveer en Jay Gorter al aardig voorzien was wat betreft keepers. Volgens Mislintat investeren de Amsterdammers met de komst van de jonge Duitse doelman in de toekomst.

"Ik denk dat hij de potentie heeft van een Ter Stegen", zegt Mislintat in gesprek met Kicker. "Hij is met beide benen goed aan de bal, kan snel schakelen, is één-op-één heel goed en moedig bij het kiezen van positie in het aanvallende spel. Diant hoeft niet, maar zou morgen wel al kunnen spelen. Hij is een investering in de toekomst en elke euro waard."

In dienst van zijn vorige club VfB Stuttgart moest Ramaj voorrang verlenen aan de ervaren Kevin Trapp. Bij Ajax staat op dit moment Gorter boven hem in de pikorde. Even mocht Ramaj denken aan een basisplaats toen Rulli een zware blessure opliep, maar Maurice Steijn maakte een andere keuze.