Ten Hag komt met de schrik vrij; Arsenal laat eerste punten liggen

Met pijn en moeite heeft Manchester United zaterdag de tweede overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Erik ten Hag boog een 0-2 achterstand tegen Nottingham Forest om in een 3-2 zege. Manchester United heeft nu zes punten uit drie duels in de Premier League.

Manchester United - Nottingham Forest

Taiwo Awoniyi zorgde in de tweede minuut voor de 0-1; hij stormde tijdens een counter af op André Onana, die vroeg naar de grond ging en verschalkt werd. Even daarna kopte Willy Boly met meer geluk dan wijsheid de 0-2 tegen de touwen. De laatste keer dat Manchester United binnen vier minuten op achterstand van twee goals kwam, was nog ver voor de oprichting van de Premier League. Dat gebeurde in oktober 1946 in de uitwedstrijd tegen Blackpool.

De schrik was groot, maar Manchester United wist zich op te richten. Christian Eriksen werkte in de zeventiende minuut van dichtbij de 1-2 binnen na voorbereidend werk van Marcus Rashford; Casemiro zorgde na de pauze voor de gelijkmaker nadat hij de bal op een presenteerblaadje kreeg van Bruno Fernandes. Het was een opsteker voor Casemiro, want in de eerste helft had hij een grote kans gemist op de 2-2.

Halverwege de tweede helft moest Nottingham verder met tien man vanwege een directe rode kaart voor Joe Worrall. De aanvoerder haalde Fernandes neer en volgens de arbitrage was er sprake van een doorgebroken speler. Diezelfde arbitrage, onder leiding van Stuart Attwell, kende Manchester United vervolgens een penalty toe na een overtreding van Danilo op Rashford. De penalty werd op overtuigende wijze benut door Fernandes, die zo de matchwinner werd.

Arsenal – Fulham

Tegelijkertijd liet Arsenal dit seizoen voor het eerst punten liggen. De vicekampioen kwam tegen Fulham al in de eerste minuut op achterstand door toedoen van Andreas Pereira, maar leek het duel na de rust te kantelen. Een penalty van Bukayo Saka, verkregen na een overtreding van Kenny Tete op Fábio Vieira, en een doelpunt van Eddie Nketiah zorgden voor een 2-1 voorsprong. Fulham beklaagde zich na de 2-1 over een vermeende overtreding op Calvin Bassey, maar werd niet gehoord. Niet veel later moest Bassey het veld ruimen – de ex-Ajacied kreeg een rode kaart na tweemaal geel, en leek het duel gespeeld. Maar niets was minder waar, want João Palhinha zorgde voor de 2-2 na een corner.